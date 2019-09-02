Женщина наорала на медведя, который попытался схватить ее за спину. Животное спасалось бегством

Женщина вступила в схватку с медведем в Якутии. Косолапый не стерпел криков и визга и предпочел не связываться и удрать в лес.

О происшествии сообщает пресс-служба МВД Якутии 2 сентября. По информации полиции, незваный гость ночью проник на территорию сельхозпредприятия села Арылах в Мирнинском районе республики. Посторонние звуки в районе склада, где хозяйничал хищник, услышала 28-летняя сторож. Отважная женщина с криками «Кто здесь?» пошла на шум. Темный силуэт пустился наутек, сторож бросилась в погоню. Неожиданно фигура остановилась, развернулась и встала на задние лапы. Теперь убегать пришлось уже женщине. Медведь настиг сторожа, попытался схватить за спину, та закричала. Звук, по всей видимости, оказался настолько громким и невыносимым, что животное быстро убежало в лес.

На место происшествия была направлена оперативная группа в составе участкового уполномоченного полиции и оперуполномоченного уголовного розыска. Женщина отделалась царапинами на спине.