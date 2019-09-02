В аномальных пробках стояли петербуржцы, везущие детей на школьные линейки. На Народной ремонт

Осень и школьные линейки утром 2 сентября, как и ожидалось, загрузили улицы Петербурга сверх нормы. Максимум составил 5 баллов, на 1 больше обычного. «Пятёрка» продержалась недолго, в начале десятого город вернулся к «зелёным» 3 баллам.

Уже в 7:36 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 9 баллов (на 8 выше обычного) в направлении центра на Приморском проспекте. Отметим, что, по данным ГАТИ, на эстакаде у Ушаковского моста как раз в сторону центра со 2 по 15 сентября ведутся работы по окраске металлоконструкций, движение ограничено.

Также в число наиболее загруженных магистралей вошли проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (6 баллов).

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На Народной улице с 1 по 15 сентября ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ремонтируют дорожное покрытие. По информации ГАТИ, с 1 по 7 сентября ограничивается движение по Народной от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной, со 2 по 13 сентября – от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, включая перекресток с Дальневосточным проспектом. При формировании графика работ на Народной улице учтены работы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту КАД, которые планируется начать 23 сентября. Поэтому с 23 сентября ограничивать движение по Народной улице будут только в ночное время.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:58, внешняя сторона КАД, 5 км, от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Пробка продержалась 40 минут. Затор держится до сих пор, пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили там ДТП.

8:26, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час.

8:10, Приморское шоссе, Приморский проспект, 4,3 км, от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

8:30, Новоприозерское шоссе, 3,6 км, от Центральной улицы до КАД. Пробка продержалась 50 минут.

8:18, Коломяжский проспект, набережная Черной речки, 3, 4 км, от Парашютной улицы до Торжковской улицы. Пробка продержалась 1 час.

Также обнаружена магистраль с нехарактерно свободным движением — Пискарёвский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).