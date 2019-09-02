Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +17
$ 66.62р
73.17р
12:59 02.09.2019
Расширенный поиск

Общество
02.09.2019 10:34
Печать

Выборы губернатора едва не остались без Надежды Тихоновой. Она угрожала снять свою кандидатуру, если команду «СР» не зарегистрируют на Ржевке

Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала девятерых кандидатов от «Справедливой России» в муниципалитет «Ржевка» Красногвардейского района. Это решение избирком принял на заседании 2 сентября, за неделю до выборов.

Выборы губернатора едва не остались без Надежды Тихоновой. Она угрожала снять свою кандидатуру, если команду «СР» не зарегистрируют на Ржевке

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ставить этот вопрос на голосование пришлось во второй раз: накануне члены комиссии не смогли прийти к консенсусу. По данным «Фонтанки», принять решение петербургскому избиркому помог ультиматум, который поставила кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Накануне она пообещала снять свою кандидатуру с выборов, если команду партии на Ржевке не зарегистрируют. В этом случае в бюллетене на губернаторских выборах врио главы региона Александр Беглов остался бы в компании только одного конкурента — выдвинутого «Гражданской платформой» Михаила Амосова. 

«На данный момент решением избиркома мы удовлетворены», — сказала «Фонтанке» Надежда Тихонова. При этом по закону кандидат может снять свою кандидатуру не позже, чем за пять дней до выборов, то есть 2 сентября — последний день.

Команде «Справедливой России» избирательная комиссия муниципалитета «Ржевка» отказала в регистрации дважды. Партия якобы не уведомила избирком о том, что собирается провести конференцию по выдвижению кандидатов. В «Справедливой России» парировали: уведомить комиссию о чем-либо было невозможно, потому что ее двери были закрыты, хотя избирательная кампания уже началась. После двух безуспешных попыток зарегистрироваться через городской избирком кандидаты от СР пожаловались в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Она на заседании 30 августа велела петербургскому избиркому восстановить команду «Справедливой России» на выборах. И более того: направила их жалобы в Следственный комитет, чтобы тот проверил, нет ли в действиях муниципального избиркома признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан (ст. 141 УК). 

При этом на прошлой неделе позицию петербургского избиркома по Ржевке публично раскритиковал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он назвал комиссию «участником незаконного давления на партию».

Реклама

Муниципалитетом «Ржевка» руководит Вячеслав Черевко, руководитель районного отделения «Единой России». Вместе с ним в совете депутатов заседает его сын, а по данным Transparency International — ещё и жена. Выборы в муниципалитете проходят со скандалами: подавать документы в избирком кандидатам мешали искусственные очереди и давка. В результате зарегистрированными на выборах в муниципалитете, где жителям предстоит выбрать двадцать депутатов, оказались — помимо команды «Справедливой России» — двадцать кандидатов от «Единой России», три коммуниста, один яблочник и пять самовыдвиженцев.

Напомним, что в минувшую пятницу о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора заявил режиссер Владимир Бортко. 

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».
Группа ЦДС
02.09.2019 11:13

Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
31.08.2019 10:00

Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.
ГК "КВС"
31.08.2019 10:00

ГК «КВС» организует детскую экскурсию в пожарную часть ЖК «Ясно.Янино»

ГК «КВС» приглашает жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на познавательную экскурсию (0+) в недавно открывшуюся пожарную часть в микрорайоне «Ясно.Янино».
LEGENDA Intelligent Development
30.08.2019 17:22

Двор «LEGENDA Дальневосточного»: гармония функциональных зон в стилистике японского сада

Название проспекта «LEGENDA Дальневосточного» от компании LEGENDA Intelligent Development изначально определило дальневосточную стилистику всего проекта, где особенное внимание уделялось натуральным природным оттенкам и материалам.
Setl Group
30.08.2019 17:03

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу большие квартиры в Приморском районе

Компания предлагает покупателям новые семейные квартиры в корпусе №9 квартала «Чистое небо». Стоимость — от 4,6 млн рублей, площадь — до 85 кв. метров.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.08.2019 14:23

Цены на стройматериалы продолжают расти

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.
ПАО МКБ
30.08.2019 12:40

МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
30.08.2019 12:04

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.
фото предоставлено ОД «Вечно живые»
30.08.2019 11:20

«Марш Памяти и Славы» в центре Петербурга 7 сентября

Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвящённом 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.
ГК "КВС"
30.08.2019 10:49

ГК «КВС» выводит в продажу второй этап ЖК «Континенты»

1 сентября открываются продажи квартир во второй очереди жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга рядом с метро «Парнас». Стоимость квартир начинается от 2,16 млн рублей.
Фото: unsplash.com
30.08.2019 09:00

За лекарством в финскую аптеку - теперь это просто

Покупка товаров в Финляндии стала уже привычной для петербуржцев, съездить на выходные за покупками стало у них привычным делом, а качество финских товаров завоевало их заслуженное доверие.