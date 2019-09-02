Выборы губернатора едва не остались без Надежды Тихоновой. Она угрожала снять свою кандидатуру, если команду «СР» не зарегистрируют на Ржевке

Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала девятерых кандидатов от «Справедливой России» в муниципалитет «Ржевка» Красногвардейского района. Это решение избирком принял на заседании 2 сентября, за неделю до выборов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ставить этот вопрос на голосование пришлось во второй раз: накануне члены комиссии не смогли прийти к консенсусу. По данным «Фонтанки», принять решение петербургскому избиркому помог ультиматум, который поставила кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Накануне она пообещала снять свою кандидатуру с выборов, если команду партии на Ржевке не зарегистрируют. В этом случае в бюллетене на губернаторских выборах врио главы региона Александр Беглов остался бы в компании только одного конкурента — выдвинутого «Гражданской платформой» Михаила Амосова.

«На данный момент решением избиркома мы удовлетворены», — сказала «Фонтанке» Надежда Тихонова. При этом по закону кандидат может снять свою кандидатуру не позже, чем за пять дней до выборов, то есть 2 сентября — последний день.

Команде «Справедливой России» избирательная комиссия муниципалитета «Ржевка» отказала в регистрации дважды. Партия якобы не уведомила избирком о том, что собирается провести конференцию по выдвижению кандидатов. В «Справедливой России» парировали: уведомить комиссию о чем-либо было невозможно, потому что ее двери были закрыты, хотя избирательная кампания уже началась. После двух безуспешных попыток зарегистрироваться через городской избирком кандидаты от СР пожаловались в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Она на заседании 30 августа велела петербургскому избиркому восстановить команду «Справедливой России» на выборах. И более того: направила их жалобы в Следственный комитет, чтобы тот проверил, нет ли в действиях муниципального избиркома признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан (ст. 141 УК).

При этом на прошлой неделе позицию петербургского избиркома по Ржевке публично раскритиковал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он назвал комиссию «участником незаконного давления на партию».

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Муниципалитетом «Ржевка» руководит Вячеслав Черевко, руководитель районного отделения «Единой России». Вместе с ним в совете депутатов заседает его сын, а по данным Transparency International — ещё и жена. Выборы в муниципалитете проходят со скандалами: подавать документы в избирком кандидатам мешали искусственные очереди и давка. В результате зарегистрированными на выборах в муниципалитете, где жителям предстоит выбрать двадцать депутатов, оказались — помимо команды «Справедливой России» — двадцать кандидатов от «Единой России», три коммуниста, один яблочник и пять самовыдвиженцев.

Напомним, что в минувшую пятницу о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора заявил режиссер Владимир Бортко.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"