ВЦИОМ: Половина россиян заметила ухудшения в сфере образования

Ситуация в сфере образования в стране за последние 5-10 лет ухудшилась. Такое мнение высказала половина россиян в общении с социологами ВЦИОМ. Результаты исследования опубликованы 1 сентября.

Об ухудшении ситуации в сфере образования заявил 51% опрошенных, из числа родителей школьников так ответили 49%. Противоположной точки зрения придерживаются 17%. Еще 15% не заметили изменений.

При этом качество подготовки своих детей-школьников большинство родителей оценивают умеренно-позитивно. В целом им довольны 52%, отчасти — 32%. Не нравится уровень школьного преподавания 15% родителей.

О доброжелательном отношении педагогов к детям заявили 85%. Недовольны предвзятостью 11%.

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Вместе с тем, россиян беспокоит оснащенность школ компьютерами и лабораторным оборудованием (видимо, родителям кажется, что материально-техническая база страдает), а также кадровая обеспеченность. Родителям видится нехватка преподавателей по разным предметам.

Основной задачей школы сограждане видят образование подрастающего поколения и получением им базовых знаний по предметам (32%). Почти для каждого пятого важно и нравственное воспитание детей (19%).