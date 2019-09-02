«США стояли и будут стоять вместе с народом Украины». Вашингтон обратился к Киеву после встречи с Зеленским

Поддержку Украине в вопросе территориальной целостности выразил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности», — написал Болтон в Twitter 2 сентября.

Майк Пенс и Владимир Зеленский провели встречу накануне в Варшаве, куда оба политика прибыли для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Президент Украины также провел встречу с президентами Польши и Литвы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного среди местного населения референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает результаты голосования, Москва отвергает все обвинения и настаивает на законности голосования.