Розовый порошок в синих кроссовках не достался арестанту после проверки посылки в Горелово

Сотрудники изолятора № 6, что расположен в Горелово, нашли в продуктовой посылке кроссовки. Наркотики спрятали незамысловато, под стельку. Набралось больше 20 граммов веществ.

Об этом 2 сентября сообщает Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Посылку арестованному горожанину пытался передать его знакомый, утверждая, что заботится лишь о его рационе. Кроме продуктов в пакетах нашлись синие кроссовки, под ядерно-зелеными стельками лежало нечто в полиэтилене.

Свертки отдали на экспертизу, в левом ботинке лежал порошок розового цвета психотропного происхождения, в правом – коричневые «камни» растительного. Общая масса найденного – больше 23 граммов.

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Заботливого друга арестованного, возможно, вскоре отправят за те же стены. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.