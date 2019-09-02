Квадроциклист в Синявино после встречи с гравием выжил, а упавшего трициклиста переехала машина

Минувшие выходные, последние по-настоящему летние, оказались богаты на тяжёлые ДТП. Мотовездеходы нечасто попадают в сводки ДТП, однако за субботу таких было сразу два, и произошли они с разницей в 15 минут.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 31 августа около 22 часов на 448-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога (Тихвинский район области) мужчина на трицикле не удержался, упал, и по нему проехал автомобиль.

По данным «Фонтанки», погибшему на вид 50 лет. А наехал на сидящего на проезжей части человека, по нашим сведениям, 51-летний житель Пикалёво, электромонтёр газопромышленной компании, на «Фольксвагене Транспортере».

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Квадроциклист в Кировском районе области выжил. Около 22:15 в посёлке Синявино-2, на Косой улице, 2, мужчина лет 40 на вид не справился с управлением квадроцикла и совершил наезд на кучу гравия. С различными травмами мужчину доставили в больницу, пассажиров с ним не было, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кировскому району области.