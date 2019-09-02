AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке, чтобы нарастить средний чек покупки

Китайская торговая площадка AliExpress позволит доставлять товары от разных поставщиков в одной посылке. Услуга будет доступна в ближайшее время, пишет 2 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, опция станет доступна при общей сумме заказа более пяти долларов. В компании ожидают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза и существенно нарастит средний чек заказа, составляющий сейчас порядка девяти долларов (около 600 рублей).

Кроме того, AliExpress намерен в течение полугода вдвое снизить количество неполученных заказов.