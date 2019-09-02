Не вписался в поворот и упал в овраг. В США актер Кевин Харт попал в больницу после ДТП

Американский актер Кевин Харт попал в ДТП в штате Калифорния и получил серьезную травму спины. Автомобиль актера упал в овраг.

Plymouth Barracuda, в котором находились водитель, Кевин Харт и женщина, не вписался в поворот на автодороге близ Малибу в минувшее воскресенье, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на источники портала TMZ. Машина снесла ограждения и скатилась в глубокий овраг. Травмы получили водитель и актер, его спутнице медицинская помощь не потребовалась. Кевина Харта доставили в больницу.

Актер запомнился тем, что в этом году впервые за последние 30 лет церемония вручения премии «Оскар» прошла без ведущего. Харт в последний момент отказался от предложения после обвинений в гомофобии.