Происшествия
Не вписался в поворот и упал в овраг. В США актер Кевин Харт попал в больницу после ДТП
Американский актер Кевин Харт попал в ДТП в штате Калифорния и получил серьезную травму спины. Автомобиль актера упал в овраг.
Plymouth Barracuda, в котором находились водитель, Кевин Харт и женщина, не вписался в поворот на автодороге близ Малибу в минувшее воскресенье, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на источники портала TMZ. Машина снесла ограждения и скатилась в глубокий овраг. Травмы получили водитель и актер, его спутнице медицинская помощь не потребовалась. Кевина Харта доставили в больницу.
Актер запомнился тем, что в этом году впервые за последние 30 лет церемония вручения премии «Оскар» прошла без ведущего. Харт в последний момент отказался от предложения после обвинений в гомофобии.
Справка:
Кевину Харту 40 лет, он уроженец Филадельфии (штат Пенсильвания), сыграл в 75 фильмах и телесериалах. Наиболее известные из них - «Полтора шпиона» (Central Intelligence, 2016 год), «Очень страшное кино 4» (Scary Movie 4, 2006 год), «Золото дураков» (Fool's Gold, 2008 год), "9мм" (9mm, 2012 год), «Джуманджи: Зов джунглей» (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017 год).