Застрявший в Петербурге самолет продлил горожанам каникулы в Сочи. Ночь ожидания перетекла в утро

Рейс авиакомпании «Россия» вылетел из Петербурга с задержкой почти в восемь часов. Те, кто рассчитывал с утра 2 сентября уже быть дома, только поднялись в небо.

О задержке вылета самолета авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, борт FV5616 должен был быть в Северной столице еще в 4 утра, однако проведенная в аэропорту ночь надежды успеть на работу или школьную линейку пассажирам не прибавила. По данным онлайн-сервиса Flightradar, вылетел лайнер в девять утра.

Причины задержки кроются в аэропорту Пулково, откуда тот же борт не смог улететь вовремя. По данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в небе по направлению к Черному мору самолет должен быть оказаться еще в восемь часов вечера накануне, однако взмыть смог только к четырем утра.

На момент публикации узнать о причинах задержки рейса в авиакомпании «Россия» «Фонтанке» не удалось.