В Мордовии школьница погибла от удара током, когда заряжала мобильный телефон

Девочка получила смертельную электротравму во время подзарядки мобильного телефона в мордовском селе Большие Березники. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета 2 сентября.

Инцидент произошел накануне. По данным СК, 10-летняя школьница взяла в руки телефон, который заряжался от сети, после чего ее ударило током. На помощь дочке поспешила мама, которая вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.