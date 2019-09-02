За 1,5 часа – трое велосипедистов. «Приус» отправил в больницу малыша, автобус – школьника

В первый день осени в течение полутора часов в Петербурге в двух ДТП пострадали три велосипедиста, в том числе мальчик лет 11 – 12 и малыш 2 – 3 лет.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 1 сентября около 17:10 у дома 27 по Кожевенной линии (Василеостровский район) мужчина 1987 года рождения на «Тойоте Приус», объезжая трогающийся от края проезжей части автомобиль, выехал на встречную полосу, где по касательной задел едущего навстречу велосипедиста – мужчину 1993 года рождения.

Велосипедист и его пассажир, мальчик 2016 года рождения, с травмами средней степени тяжести попали в больницу.

А через 1,5 часа, около 18:40, на улице Шаврова, 21 (Приморский район), автобус «ЛиАЗ» под управлением мужчины 1960 года рождения совершил наезд на мальчика 2007 года рождения, двигавшегося на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В средней степени тяжести ребёнок попал в больницу.