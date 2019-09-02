«Ситуация не устраивает всех». В правительстве допустили подключение Минобороны к строительству космодрома Восточный

Темпы строительства космодрома Восточный не устраивают правительство России, поэтому к стройке могут допустить создаваемую Минобороны компанию. Об этом 2 сентября заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям».

Вице-премьер напомнил о реформе военно-строительного комплекса, в рамках которой будет образована публично-правовая компания (ППК), объединяющая профильные активы Минобороны. «Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», — сказал он.

По словам вице-премьера, ситуация со строительством как первой, так и второй очереди, «не устраивает всех». «Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — заявил Борисов.

Он добавил, что строительная отрасль переживает кризис из-за изменения подходов к ценообразованию, поэтому для строительства Восточного придется создавать специальные условия — повышать расценки. «Это необходимо, поскольку нам нужен второй стол для «Ангары» — ведь, не дай бог, что случится в Плесецке. Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности», — сказал он.

Источники «Ведомостей»утверждают, что президент России посетит космодром 6 сентября и на месте обсудит проблемы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил газете, что визит на Восточный готовится. По итогам совещания у президента подрядчика стройки могут сменить и вместо ПСО «Казань» работы получит создаваемая ППК Минобороны, утверждают источники издания.