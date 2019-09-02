Взрыв под Северодвинском связали с созданием принципиально новых образцов техники
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел при создании принципиально новых образцов техники. При этом нельзя исключить риски подобных происшествий, заявил 2 сентября в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов.
«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать», — сказал Борисов.
Вице-премьер назвал случившееся трагедией. Отвечая на вопрос об опасности для здоровья от полученных доз облучения, Юрий Борисов заявил, что она исключена как для пострадавших, так и для врачей,
Об отсутствии угрозы здоровью населения несколько раз заявлял и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Таким образом он прокомментировал данные Росгидромета о выявлении в атмосфере радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана.
8 августа в результате ЧП на полигоне под Нёноксой в 40 километрах от Северодвинска погибли двое сотрудников Минобороны и пять сотрудников «Росатома». За взрывом последовал скачок радиационного излучения. Об этом сообщали и региональные власти, и Росгидромет. Кратковременный скачок радиации объяснялся прохождением облака инертных газов.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Источники телеканала CNBC утверждали, что взрыв под Северодвинском мог произойти во время операции по подъему ядерной ракеты, затонувшей на дне. Согласно официальной информации, во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием.