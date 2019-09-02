Взрыв под Северодвинском связали с созданием принципиально новых образцов техники

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел при создании принципиально новых образцов техники. При этом нельзя исключить риски подобных происшествий, заявил 2 сентября в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов.

«Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать», — сказал Борисов.

Вице-премьер назвал случившееся трагедией. Отвечая на вопрос об опасности для здоровья от полученных доз облучения, Юрий Борисов заявил, что она исключена как для пострадавших, так и для врачей,

Об отсутствии угрозы здоровью населения несколько раз заявлял и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Таким образом он прокомментировал данные Росгидромета о выявлении в атмосфере радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана.

8 августа в результате ЧП на полигоне под Нёноксой в 40 километрах от Северодвинска погибли двое сотрудников Минобороны и пять сотрудников «Росатома». За взрывом последовал скачок радиационного излучения. Об этом сообщали и региональные власти, и Росгидромет. Кратковременный скачок радиации объяснялся прохождением облака инертных газов.