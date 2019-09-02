В Петербурге обещают +26. А завтра погода испортится

Вхождение Северной столицы в осень получилось красивым и мягким. Сегодня, 2 сентября, в городе будет так тепло, как не было и во многие дни ушедшего лета. Такой подарок жителям подарит уходящий антициклон. Как только он покинет наши края – погодная картина изменится.

«В наступивший понедельник свое влияние на погоду Санкт-Петербурга сохранит уходящий антициклон. Его стараниями разрозненные облака, проплывающие в небе над регионом, не смогут достичь дождевой фазы, а солнечные лучи по-прежнему будут активно прогревать воздушные массы», – начало прогноза от синоптика центра «Фобос» Игоря Леуса оптимистично.

Воздух в Петербурге прогреется до +24…+26°. Ветер южный, 3 – 8 м/с.

«А завтра погода испортится...» – заканчивает специалист.

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По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 3 сентября утром и днем будут идти дожди. Не исключена и гроза. Столбик термометра не поднимется выше 19 градусов.