«Нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60». Орешкин заявил, что Россия готова к низким ценам на нефть

Россия не будет испытывать серьезных финансовых затруднений при падении цен на нефть. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 — это оптимальная цена», — цитирует Орешкина 2 сентября ТАСС.

По словам министра, при уровне цен в 60 долларов за баррель бюджет сможет спокойно инвестировать в новые проекты и развивать их. Но и падение цен до 40 долларов не окажет серьезного давления на экономику с точки зрения платежного баланса и бюджета

«Если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по 115 долларов за баррель, то теперь эта сумма снизилась до 45 долларов», – рассказал министр.

Ранее Минэкономразвития представилр консервативный сценарий макроэкономического прогноза, согласно которому Россия с 2020 года останется без сверхдоходов от нефти, а курс доллара превысит 70 рублей в 2024 году. В этом варианте средняя цена на нефть совпадает с заложенной в бюджете для отсечения сверхдоходов – 42,5 доллара за баррель в 2020 году и 45,9 доллара за баррель в 2024 году.