Российские авиакомпании заговорили о повышении цен на билеты. Объясняют ростом цен на керосин

Стоимость авиабилетов вырастет на 9-10 процентов по итогам 2019 года. Предложенными правительством мерами поддержки перевозчикам пользоваться слишком сложно, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

«Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — цитирует Шокурова 2 сентября РБК со ссылкой на «Известия».

По подсчетам АЭВТ, в первом квартале этого года авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее — 45 млрд руб. Тогда как операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд руб.

При этом керосин с текущего начала года подорожал на 1,5-2%, но в прошлом году рост стоимости превысил порог в 30%. С 1 августа в силу вступил демпфер на керосин — авиакомпании смогут получить компенсации, если экспортная цена топлива, учитывающая затраты на логистику, превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. По мнению Шокурова, планка установлена слишком высоко и не позволяет воспользоваться демпфером.

Авиакомпании могут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера в случае, если цены на нефть поднимутся до $65 за баррель, добавили изданию в пресс-службе Минфина. Там напомнили, что это только одна из мер поддержки и с 2015 года перевозчикам компенсируют расходы на покупку керосина в размере 3 024 руб. за тонну.