ЦБ опасается кризиса на рынке ОСАГО. Функции страховщиков по техосмотру предложили передать правительству

Передать правительству России функции куратора технического осмотра автомобилей предлагает Центробанк. Сейчас эта обязанность возложена на Российский союз автостраховщиков (РСА), но регулятор опасается дестабилизации рынка, пишет 2 сентября «Коммерсантъ».

По закону, РСА должен аккредитовывать операторов техосмотра и контролировать их работу, но с июня 2020 года это потребует выездной проверки по месту нахождения пункта. Таких пунктов в России более пяти тысяч, представителям РСА придется посетить каждый. Переаакредитовать операторов необходимо до июня 2021 года.

«Сейчас РСА получает по 20 тысяч рублей за аккредитацию операторов плюс еще 10 тысяч рублей за каждый пункт техосмотра. С учетом выездных проверок и новых правил ставку нужно увеличить до 70 тыс. руб. за одного оператора», – рассказал изданию заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Также, по его словам, существует риск, что операторы обратятся в союз в последний момент, после чего часть из них не успеют вовремя получить аккредитацию и выдавать диагностические карты, что спровоцирует дефицит полисов ОСАГО.

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству», — заявили в ЦБ, отметив, что эти предложения обсуждаются с заинтересованными министерствами.