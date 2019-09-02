Пенсионный фонд предложил изменить схему выплат пенсионных накоплений

Механизм выплат накопительных пенсий предложил изменить Пенсионный фонд России. Пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, хотят увеличить в 2,4 раза, пишет 2 сентября РБК.

Сейчас , выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений.

ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 руб. (5% от этой суммы — 700 руб.).

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8846 рублей.

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По словам экспертов, после принятия новых правил для того, чтобы получать накопительную пенсию, потребуется иметь на счету 450–500 тысяч рублей, а такие средства на счетах есть у единичных пенсионеров.

Впервые накопительная часть пенсий была заморожена в 2014 году. С этого года отчисления в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно распоряжаться этими средствами: например, направить на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в июле текущего года года правительство продлило его до 2022-го включительно.