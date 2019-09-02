«Молитесь за Абако, «Дориан» пришел». В Сети появляются видеозаписи урагана, который идет на Флориду

Видеозаписи бушующего на Багамских островах урагана «Дориан» появляются в Сети к утру 2 сентября. Кадры публикуют местные жители и СМИ.

«Ураган «Дориан», прибывший на остров Абако с ветрами до 180 миль в час», — пишет в Twitter издание Bahamas Press. На кадрах видно, как сильный ветер гнет деревья.

Hurricane Dorian arriving on Abaco with 180mph winds... pic.twitter.com/DnsoKsF046 — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 1, 2019

«Молитесь за Абако, «Дориан» пришел», — пишет в комментарии к видео пользователь с ником Tinker Bell.

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Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell? (@QueenAnarchyy) September 1, 2019

Космическое агентство NASA опубликовало видеозапись движущегося над Атлантикой «Дориана», сделанную с борта Международной космической станции.

Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру 2 сентября. В США из-за урагана в трех штатах объявили режим ЧС.

«Дориан» набрал силу до высшей пятой категории. Скорость ветра достигает 298 км/ч с порывами до 354 км/ч.