«Газпром Арена» и рекордный патриотический экстаз. В Петербурге спели для книги Гиннесса

Домашний стадион «Зенита» испытал в минувшее воскресенье рекордный заряд патриотизма. Более 20 тысяч человек под аккомпанемент 8-тысячного оркестра исполнили гимн России. По словам некоторых участников, в процессе они испытали настоящий экстаз. Хотя не все прошло гладко.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

«Газпром Арена» стала центром всероссийской акции «День гимна» в воскресенье, 1 сентября. В рамках акции организаторы попытались установить рекорд Гиннесса на самый большой оркестр. Более 8 тысяч человек должны были играть гимн России, а 40 тысяч хористов – петь. Ожидалось, что дирижировать многотысячным оркестром будет Валерий Гергиев. Но в последний момент его заменил Павел Овсянников – народный артист РФ, музыкальный редактор современного исполнения гимна России. Что случилось, никто не знает.

– Меня переполняет гордость за свою страну, что мы достигли уровня, при котором можем организовывать такие сложные праздники, – говорил Овсянников незадолго до начала исполнения гимна.

– Все участники согласились выступить по велению сердца? – вдруг спросил его корреспондент одного из федеральных каналов.

– Конечно, можно было согнать из-под палки, но получилось так, что люди пришли сами с открытым сердцем и по собственному желанию, – со стороны казалось, что он сам не мог до конца поверить в этот факт.

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Журналистам сразу раздали пресс-релизы в которых говорилось о рекорде, как об уже выполненном деле. Называлась даже цифра – 8321 музыкант и 40 тысяч хористов из 85 регионов России. По поводу музыкантов сложно было что-то сказать, но певцов было явно меньше. Они полностью заполнили нижний сектор С и немного закругления. Даже с учетом небольшого количества футбольных болельщиков на втором ярусе, пришедших посмотреть трансляцию игры «Спартак» – «Зенит», 40 тысяч не получилось никак.

Хористам по рядам раздали флажки в цвет российского флага. Пока музыканты выстраивались на месте для футбольного поля (его предусмотрительно выкатили на улицу), ведущий тренировал трибуны.

«А теперь делаем так, как будто флажок развевается на ветру», – кричал в микрофон ведущий и показывал, как это надо делать.

Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В одном из секторов сидела группа уже немолодых мужчин в белоснежных накрахмаленных рубашках. На просьбу рассказать о том, как они оказались здесь, мужчины отреагировали нервно и попросили подождать «главную».

«Я Александра Васильевна, заслуженный работник культуры Чувашской республики, художественная руководитель чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика». Мы приехали сюда специально из Чувашии, потому что понимаем насколько это важно. Мы переполнены гордостью, что принимаем в этом участие. В составе нашей группы 100 человек. Мы рады и горды за нашу великую родину. Видите, вот мы все тут сидим в костюмах с чувашским орнаментом», – отчиталась «главная».

По словам Александры Васильевны, их пригласило в Петербург Всероссийское хоровое общество. Оно же оплатило проезд. Они приехали на поезде в воскресенье и сразу же отправились на стадион.

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«Мы часть огромного государства, и мы должны отдать ему свои голоса», – объяснила заслуженный работник культуры Чувашской республики.

В делегации из Калмыкии «главного» найти не удалось, а остальные хористы оказались слишком скромными для общения с журналистом. Зато ветераны были не из пугливых. Руководитель хоров «Есть только миг» и «Неугомонные» Александр поблагодарил руководство Приморского культурного центра за возможность спеть здесь и признался, что от его коллектива пришло 20 человек.

«Пока все прекрасно, патриотизм высшего порядка!» – отрапортовал ветеран.

Но были и одиночки, как, например, Наталья. Она просто увидела объявление, подала заявку и получила бесплатный билет.

«Раньше я занималась в музыкальной школе. Сейчас просто очень люблю петь. Особенно наш гимн. Мне очень здесь нравится: мальчики, девочки, все с флажками, все в экстазе. Часто ли я пою гимн? Вы не поверите, но да. Причем в самых разных ситуациях. У меня дома есть даже разные записи – в исполнении Расторгуева, Долиной. Я их включаю и подпеваю», – рассказала Наталья.

Но главное во всем этом мероприятии все-таки был рекорд. Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези сразу дала понять, что все будет максимально серьезно.

«Если количество участников превышает пять тысяч, как в этом случае, контроль должен проводиться независимой аудиторской компанией. В данном случае это компания Deloitte. 200 независимых стюардов будут подсчитывать количество участников, чтобы оно соответствовало заявке. Для нас также важно качество исполнения. Поэтому на поле также будут находиться три независимых свидетеля, которые представляют из себя музыкальных экспертов», – подчеркнула Люсия Синигальези.

Пришел исполнить гимн и глава «Газпрома» Алексей Миллер, ради этого даже не полетевший в Москву на принципиальный матч его команды со «Спартаком». Во время исполнения песни камеры несколько раз показывали Миллера в вип-ложе. Алексей Борисович не сачковал и честно исполнил патриотическую песню оба раза вместе со всеми.

Да, для фиксации рекорда пришлось исполнить гимн дважды. Честно говоря, хор было слышно плохо, а отдельные слова разобрать просто невозможно. Пели невпопад, зато от души, что было понятно по напряженным лицам у самых, видимо, патриотично настроенных.

Все было сделано, и аудиторы удалились для подсчета музыкантов. Чтобы скоротать время, организаторы неожиданно включили современную электронную музыку, которая била по ушам глубокими басами. На лицах вокалистов из чебоксарской муниципальной певческой капеллы сквозь гордость проступило смущение. Ведущий призвал не расходиться и дождаться результатов.

Несмотря на это, спустя час хористы стали массово уходить. Музыканты на поле держались из последних сил. Наконец, появилась Люсия Синигальези, но только для того, чтобы сообщить, что подсчет затягивается. Такого удара никто не ожидал. Участников уже было совсем не остановить. Музыканты ушли, и лишь несколько десятков человек остались на трибунах, да и те ждали, когда включат трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».

Наконец, в перерыве матча было объявлено, что рекорд все-таки установили. Эксперты насчитали 8097 музыкантов и более 20 тысяч хористов. Вот только тех, кто это сделал, на стадионе уже не осталось.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»