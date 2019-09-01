Юрий Жирков забил «Спартаку» и сохранил футбольному Петербургу лидерство

«Зенит» впервые обыграл «Спартак» на «Открытии арене». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает детали, как это было.

Юрий Жирков//Сергей Бобылев/ТАСС

Петербургскому клубу уже много лет не удавалось обыграть народную команду в южной столице. С момента открытия нового стадиона «Спартака» «Зенит» не мог выиграть в Москве. Мирча Луческу матч за чемпионство проиграл, Роберто Манчини уступил своему соотечественнику Массимо Каррере, в свой первый сезон Сергей Семак увёз с «Открытия» лишь волевую ничью.

Перед игрой у «Зенита» были однозначные сложности с составом: все так же из-за травм пропускали матч аргентинец Себастьян Дриусси и бразилец Малком. После матча Сергей Семак скажет, что и вышедшие на поле не все были в кондиции. Например, Азмун неделю не тренировался.

Тренерский штаб «Зенита» выбрал следующих героев: Андрей Лунев занял место в воротах, квартет защитников составили Игорь Смольников, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. В полузащите на поле «Открытия» вышли Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони и Юрий Жирков (воспитанник тамбовского футбола вышел ближе к атаке). Дуэт нападающих остался без изменений: Сердар Азмун и воспитанник «Спартака» Артём Дзюба.

Футбола не случилось. «Спартак» старался и даже забил гол в первом тайме, но главный арбитр матча Виталий Мешков после консультации с системой VAR взятие ворот Лунева отменил. Оказалось, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перед взятием ворот коснулся мяча рукой.

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А вот Юрий Жирков забил свой гол чисто: 36-летний герой Тамбова ловко поймал мяч на ногу после розыгрыша углового и пробил в дальний угол ворот Александра Максименко.

Во втором тайме обе команды боролись, но до голевых моментов дело не дошло. Столичные журналисты обвинили «Зенит» в затяжке времени. Семак, впервые обыгравший «Спартак» в роли главного тренера, после матча был чёток: «Мы играли очень организованно. Сыграли по счету во втором тайме. Абсолютно заслуженная победа». Дзюба отметил важность результата: «Главное, что взяли три очка против принципиального соперника. Поле какое-то песчаное здесь».

По итогам 8 тура «Зенит» вышел на второе место с 17 очками. Выше только «Краснодар», на третьем месте в таблице «Ростов»: впервые за долгое время на промежуточном пьедестале нет московских клубов.

После матча Кузяев под руководством тренерского штаба отрабатывал рывки. Гостевой сектор под песню Californication поддерживал выпускника зенитовской академии. Болельщики из Петербурга шутили: это чтоб нам было не скучно ждать, когда разрешат выходить. Чтоб петербуржцы не скучали им включили мультфильм «Остров сокровищ».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»