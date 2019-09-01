«Все произошло молниеносно». Петербурженка рассказала, как на ее 11-летнюю дочь напала стая бродячих собак

Мать 11-летней петербурженки рассказала «Фонтанке» о нападении на её дочь стаи бродячих собак на углу 19-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова. Отбили девочку у животных прохожие.

«31 августа я стояла на остановке с дочерью, сыном пяти лет и трехнедельным грудничком. Она отъехала от меня на роликах на 10 метров. А собак было не видно, они лежали в траве, за заправкой», – поделилась 1 сентября читательница Ольга.

По словам женщины, одна из собак напала на девочку со спины, повалила на землю и покусала. Остальные не успели подключиться, ребенка отбили молодой человек и девушка, которые оказались рядом.

«Все произошло так молниеносно, что я в шоковом состоянии, мне кажется, что я не успела поблагодарить ребят, которые спасли дочь, женщину, которая осталась с детьми, когда я бросилась к дочке. Хотелось бы отметить бригаду скорой помощи, которая приехала в течение пяти минут. Спасибо всем, кто нам помог! До сих пор не верится, что такое могло произойти днем на Васильевском, почти в центре города, в многолюдном месте», – отметила она.

У юной петербурженки диагностировали укушенную рану левой ягодичной области, а также открытую рану нижней части спины и таза. Начали делать прививки от бешенства.