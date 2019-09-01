Угрозы, взрывы, дым и файеры: Тула пережила прогулку фанатов ЦСКА

Болельщики московской футбольной команды ЦСКА наделали шума в Туле: гости 1 сентября прошли дружной толпой по центру города, распевая кричалки и взрывая файеры. Об этом свидетельствуют видео, опубликованное 1 сентября порталом Myslo.ru.

На них запечатлена внушительная толпа мужчин, марширующих прямо по проезжей части Первомайской улицы. Периодически они взрывают петарды и поджигают фаеры с цветным и черным дымом. У некоторых на лицах маски. Люди выглядят довольно агрессивно настроенными. К нескольким прохожим поступили очень дерзкие просьбы перестать снимать. Здесь же полиция, которая наблюдает за шествием фанатов.

Толпа сюда приехала не просто так: ФК ЦСКА прибыл в Тулу побороться с «Арсеналом» за победу в матче РФПЛ. Гостям удалось не только оставить незабываемые впечатления для жителей города, но и увезти назад в столицу волевую победу «1:2».