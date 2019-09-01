ВАР помог «Зениту» победить «Спартак»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился центральный матч 8 тура чемпионата РПЛ против «Спартака» 1 сентября, в Москве. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.

Первыми забили спартаковцы. На 32 минуте отличился точным ударом полузащитник Зелимхан Бакаев, но судья Виталий Мешков после просмотра эпизода при помощи ВАР (система видеопомощи судьям) гол отменил. Оказалось, что перед ударом Бакаев сыграл рукой.

«Зенит» забил чистый гол на 41 минуте, его автором стал Юрий Жирков.

Теперь на счету «Зенита» 17 очков. Петербуржцы сравниваются по этому показателю с лидирующими «Ростовом» и «Краснодаром».

Следующий матч «Зенит» проведет 15 сентября против тульского «Арсенала».