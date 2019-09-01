На Невском полиция остановила 30 «тёмных лошадок» и потребовала избавиться от тонировки. Согласились семь

Три десятка водителей получили от полиции требование о снятии тонировки во время субботнего рейда на Невском проспекте. Об этом 1 сентября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

За несколько часов сотрудники ГИБДД выявили 30 машин, у которых коэффициент светопропускания передних стёкол не вписался в норматив. Семеро из них согласились содрать тонировочную плёнку прямо на месте.

Остальные 23 получили требования об устранении нарушения.