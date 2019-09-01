«Вне службы в гражданской одежде». В МВД высказались об экс-полицейском, который насмерть избил подростка

Сотрудник МВД из Брянска, избивший подростка, на следующий день был уволен по дискредитирующим основаниям. Об этом 1 сентября сообщает областное управление МВД.

«Вечером 13 августа в ходе конфликта возле кафе, расположенного в поселке Локоть, находившийся вне службы в гражданской одежде 36-летний полицейский причинил телесные повреждения 17-летнему местному жителю. 31 августа травмированный подросток скончался в больнице», – описывают эпизод в региональном МВД.

Ведомство отмечает, что помимо увольнения указанный сотрудник полиции понесет наказание в соответствии с законодательством. «Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – подчеркивает в своем заявлении ведомство.

В отношении экс-полицейского, который на момент нападения занимал должность заместителя начальника Брасовского отдела полиции, возбудили уголовное дело. 36-летний Денис Терехов подозревался в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России сообщает, что дело переквалифицируют на часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.