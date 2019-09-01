Нужно решить вопрос до 5 сентября. Иран требует у Европы защиты от США, угрожая выходом из ядерной сделки

Иран готов отказаться от значительной части своих обязательств по отказу от производства оружейного плутония и сокращения объемов обогащенного урана, если Европа не вмешается в происходящее между Тегераном и Вашингтоном. Об этом 1 сентября, пишет РБК, цитируя заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Дипломат установил дедлайн для европейских стран — 5 сентября. «Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим в письме европейцам о третьем шаге по сокращению обязательств Ирана (по ядерной сделке. — РБК)», — сказал Зариф. Какие конкретно меры могут быть приняты он не уточнил.

Напомним, что ядерная сделка была заключена в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. Договор был подписан в Вене в 2015 году с шестью посредниками — Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе и договора, назвав его несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные условия. В том же году США ввели против Ирана два новых пакета санкций, в том числе эмбарго на экспорт иранской нефти. В 2019 году США снова расширили санкции против Ирана, объявив о полном запрете на импорт нефти. ЕС и Турция призвали снять ограничения, объяснив, что они угрожают сохранения ядерной сделки.

В ответ Иран перестал исполнять отдельные пункты из ядерной сделки: в частности перестал соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды (она используется в ядерных реакторах). В июле Иран начал обогащение урана выше, чем предусмотрено сделкой, объяснив это энергетическими потребностями страны. В ответ США пригрозили новыми санкциями.