Более восьми тысяч музыкантов установили в Петербурге рекорд Гиннесса, исполнив на «Газпром Арене» гимн России

Всероссийская акция «День гимна» прошла на «Газпром Арене» в Петербурге 1 сентября. Главным итогом стал рекорд в категории самый большой оркестр.

Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Всего в оркестр, который исполнил гимн России на поле стадиона, вошли 8097 участников из 85 регионов России. Главными творческими коллективами акции стали оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова и Балтийский симфонический оркестр. Им помогали 85 региональных музыкальных коллективов.

В состав хора вошли Капелла России им. Юрлова, Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, Академический хор русской песни под руководством Николая Азарова и др.

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Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези.

Предыдущее достижение было установлено в 2016 году, когда на арене во Франкфурте (Германия) было собраны 7548 музыкантов.