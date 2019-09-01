Жители острова Ольхон на Байкале украсили местность огромным бюстом Путина, чтобы привлечь внимание президента

На острове Ольхон, который находится в водах озера Байкал, разместили огромный бюст президента РФ Владимира Путина. Так местные активисты хотят привлечь внимание первого лица страны, сообщает 1 сентября издание «Иркутск Сегодня».

«Мы, население побережья Байкала, оказались под жестким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живем на Байкальской природной территории», – говорится в записи под видеороликом с кадрами установки бюста президента.

Кроме того, активисты ратуют за приговоренного к 3 годам лишения свободы мэра Ольхонского района Сергея Копылова. По их словам, он стал тем чиновником, который немало сделал для местных: построил долгожданные больницу, детский сад, спорткомплекс, асфальтированные дороги и единственный в районе полигон ТБО. Копылов был осужден в июне 2019 года за превышение должностных полномочий при строительстве участка местной дороги. Правоохранительные органы посчитали, что он не имел права выдавать разрешения на добычу гравия на территории национального парка.