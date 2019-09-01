«Аллегро» опаздывает в Петербург. Поезд придет минимум на час позже

Скоростной поезд «Аллегро» 786, который должен был отправиться из Хельсинки в 16.00 и прибыть в Петербург в 19.27, опаздывает примерно на 70 минут. Об этом 1 сентября сообщает финская железнодорожная компания VR.

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По данным перевозчика, задержка вызвана технической неисправностью.

В сообщении отмечается, что поезд разделили на два состава. Первый из них (вагоны 8-14) отправился со станции Тиккурила под номером 786, второй (вагоны 1-7) – вслед за ним под номером 1786.