«Зенит» назвал состав на битву со «Спартаком»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 8 тура чемпионата РПЛ против «Спартака». Игра пройдёт в воскресенье, 1 сентября, в Москве.

С первых минут в составе «Зенита» на поле появятся: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Миха Мевля, Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Роберт Мак.

Начало игры в 19.00 по московскому времени.

Напомним, после 7 тура на счету «Зенита» и «Спартака» было одинаковое количество очков – по 14.