На Парнасе «Форд Фокус» отправил «Фольксваген» на тротуар. Пострадали двое пешеходов и водитель

Машина вылетела на тротуар в Петербурге после столкновения на дороге и сбила пешеходов. На сей раз водители отличились в Выборгском районе.

Как сообщают пользователи в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», 1 сентября на перекрёстке улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова встретились «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус» с цветографией «Яндекс.Такси». Первое авто от удара вылетело на тротуар и сбило, по рассказам очевидцев, двоих человек.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пока что виновным считается 36-летний водитель «Форда Фокуса», который при левом повороте не пропустил ехавший по встречной полосе «Фольксваген Поло» под управлением 27-летнего мужчины. В итоге в больницу уехали водитель «немца», а также две женщины-пешехода 64-х лет и 31-го года.

Днем ранее каршеринговый «Каптюр» вынес «четырнадцатую» на тротуар улицы Маршала Казакова. ВАЗ отлетел на маму с коляской. Женщина получила травмы.