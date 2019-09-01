Эрнст рассказал, что нужно сделать Друзю, чтобы вернуться в «Что? Где? Когда?»

Магистр Александр Друзь должен объясниться со зрителями, и тогда вероятность его возвращения в телевизионную версию «Что? Где? Когда?» станет крайне высокой. Об этом 1 сентября заявил ТАСС генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения [в телеигру] очень высока», – сообщил агентству глава канала. Напомним, что магистр Александр Друзь был отстранен от участия в шоу после скандала с «подкупной игрой» в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

12 февраля текущего года Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью 2018-го Александр Друзь якобы предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?» с его участием. Доказательством служили четыре аудиозаписи с расшифровками.

Александр Друзь выдвинул версию будто бы инициатором предложения был сам Илья Бер. Спустя несколько месяцев магистр извинился за эту историю перед коллегами по «Что? Где? Когда?».

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