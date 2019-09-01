РЕН ТВ обвиняет в нападении на съемочную группу сенатора, который критиковал разгоны московских протестов

Сотрудница телеканала РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась с заявлением в Следственный комитет: журналистка утверждает, что на нее и членов её съемочной группы якобы накинулся член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который баллотируется в мэры Улан-Удэ, а также его соратники. Об этом 1 сентября сообщается на сайте канала.

В своем заявлении Могилевская рассказывает о том, что во время съемки в Улан-Удэ один из сопровождавших сенатора начал отталкивать её во время интервью. Она попросила оператора снять лица мешавших съемке, и в этот момент якобы сопровождающие Вячеслава Мархаева люди начали выкручивать оператору руки, а также пытаться забрать камеру. Журналистка утверждает, будто бы начала снимать все на мобильный телефон, требуя прекратить насилие над коллегой. По её словам, любительской съемке попытался помешать уже сам Вячеслав Мархаев.

Могилевская требует привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство, которое, по её словам, для неё закончилось вывихом руки, а для оператора ушибом.

Сенатор в ответ заявил, что обратится в прокуратуру республики Бурятия с жалобой на препятствование работе кандидата. Мархаев также поделился с ТАСС своим видением эпизода: он и его помощники пытались убрать от своих лиц аппаратуру, которой орудовали журналисты. Кроме того, он сообщил, что материалы РЕН ТВ могут стать причиной иска о защите чести и деловой репутации.

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Вячеслав Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. Членом СовФеда от правительства Иркутской области стал в 2015 году, а в конце июня 2019 года был выдвинут от коммунистической партии на пост мэра Улан-Удэ. Стоит отметить, что Мархаев один из немногих госслужащих, кто открыто раскритиковал жесткий разгон протестов в Москве.