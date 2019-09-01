В годовщину начала Второй мировой войны жители «Балтийской жемчужины» испугались стрельбы и дыма

Жители «Балтийской жемчужины» в Красносельском районе Петербурга испугались выстрелов, дыма и запаха пороха днём 1 сентября. Свой страх они перенесли в соцсети.

Как выяснилось, шум был вызван военно-исторической реконструкцией, посвящённой 75-летию десантной операции Балтийского флота. Мероприятие проводится с 2011 года при поддержке районной администрации.

Вот и сегодня на береговой зоне Финского залива со стороны ЖК «Балтийская жемчужина» развернулось действо. В течение всего дня зрители смогут увидеть исторические инсталляции медсанбата, полевой связи, быта солдат, НКВД и артиллерии. Кроме того, здесь будет выставлена военная техника и сыграет духовой оркестр.