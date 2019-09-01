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Город
01.09.2019 16:32
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Первая осенняя магнитная буря подарила петербуржцам северное сияние

Первая осенняя магнитная буря пришлась на 1 сентября. Несмотря на то, что она была не слишком сильной, целеустремлённые горожане смогли запечатлеть северное сияние. 

Петербуржец написал в соцсетях, что специально поехал за город, чтобы сфотографировать цветные всполохи на ночном небе. Чтобы сделать наиболее эффектные снимки, он даже залез в Ладогу и простоял в воде около получаса.

Первая осенняя магнитная буря подарила петербуржцам северное сияние

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца пояснили, что причиной магнитной бури стало усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите, что привело к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром. «Хотя это взаимодействие происходит на достаточно больших высотах — от 50 до 100 тысяч километров над поверхностью Земли (именно здесь солнечный ветер сталкивается с простирающимся в космос земным магнитным полем), формирующиеся здесь возмущения как по струнам добегают до поверхности Земли вдоль линий магнитного поля. Именно так в несколько упрощённом виде выглядит процесс магнитной бури», – говорится в сообщении ЛРАС.

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Ученые добавили, что текущий год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Всего с января 2019 года было зарегистрировано всего 10 магнитных бурь, большинство из которых не превысили минимального первого уровня по пятибалльной шкале.

 

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