В Петербурге календарная осень началась с бабьего лета

Первый рабочий и учебный день сентября в Петербурге будет по-летнему теплым. Синоптики уверяют, что зонты можно оставить дома.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября в Северной столице будет переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Ночью и утром местами слабый туман.

В Ленобласти, как предупреждают синоптики, понедельник будет туманным, а вторник грозовым.