Ураган «Дориан» набрал максимальную силу и движется к США. Побережья Флориды стихия достигнет через день

К берегам Флориды в США приближается ураган «Дориан». Сила стихии достигла максимума – 5 категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает 1 сентября Associated Press.

В центре урагана скорость ветра достигает 260 км в час. Согласно прогнозам, «Дориан» окажется у берегов Багамских островов, а вечером 2 сентября будет бушевать на побережье Флориды.

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за стихии, а губернатор региона Рон Де Сантис ввел чрезвычайное положение еще в то время, когда порывы ветра внутри урагана достигали 120 километров в час.

В прошлом году американцы серьезно пострадали от урагана «Майкл»: погибло 74 человека, были повреждены тысячи зданий, сотни — уничтожены. Разрушения от урагана сравнили со взрывом фугасной авиабомбы GBU-43, известной как «мать всех бомб». Порывы ветра внутри урагана достигали 250 км в час.