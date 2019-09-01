Брата Асада арестовали за хвастовство его сына роскошной жизнью в соцсетях

Рами Махлуф, приходящийся двоюродным братом президенту Сирии Башару Асаду, был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Активы одного из богатейших людей Сирии были арестованы властями в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Поводом стали публикации в инстаграме сына Махлуфа: 22-летний Мохаммед стал делиться кадрами своей роскошной жизни. Журналисты заверяют, что деньги, полученные в результате ареста, пойдут на погашение долгов перед Россией.

По одной из версий, президент Асад санкционировал арест родственника именно после того, как Россия попросила вернуть 3 млрд долларов, потраченные на военные действия в Сирии.

Стоит отметить, что согласно документам из «Панамского досье», Рами Махлуф до гражданской войны в Сирии обладал состоянием не менее чем в 5 млрд долларов.