В Брянске скончался 17-летний подросток, которого избил полицейский

Юноша 17 лет, избитый бывшим сотрудником полиции майором Денисом Тереховым, скончался в Брянске. Об этом 1 сентября сообщает местное агентство «Брянские новости» со ссылкой на родственников умершего.

По данным издания, инцидент произошел 13 августа в поселке Локоть возле местного кафе. По предварительной информации, предположительно в состоянии алкогольного опьянения 36-летний майор, который на тот момент являлся заместителем начальника Брасовского отдела полиции, напал на подростка. Друг погибшего рассказал СМИ, что полицейский якобы пришел в кафе с другом, после чего стал приставать к подростку, обвинил его в том, что тот «спалил дом, который накрыли в Брасове с наркотиками», и предложил юноше отойти поговорить.

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии. Позднее он впал в кому.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его уволили из полиции и арестовали на два месяца.