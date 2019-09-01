Россия обвинила США в нанесении авиаудара в Сирии без предупреждения

США нанесли авиационный удар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, не предупредив об этом Россию и Турцию, и тем самым нарушили все ранее достигнутые договоренности. Об этом заявили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, передает 1 сентября РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», — говорится в сообщении.

В ЦПВС сообщили, что с 06:00 по местному времени (совпадает с московским) 31 августа сирийские войска по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявили о прекращении огня во всей зоне деэскалации Идлиб, о чем были уведомлены все стороны конфликта. Начиная с этого времени, как указывают в центре, правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, были прекращены боевые полеты ВКС России и ВВС Сирии.

«Вместе с тем в 15:00 31 августа США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб», — сообщили в ЦПВС.

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Там отметили, что американская сторона обосновала нанесение авиаудара необходимостью уничтожения пункта управления террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который угрожал безопасности граждан США.

В ведомстве добавили, что подобные действия со стороны Вашингтона на фоне обвинений в адрес Москвы и Дамаска о якобы «не избирательном применении авиации» в зоне деэскалации Идлиб вызывают недоумение. При этом в ЦПВС сообщили, что, несмотря на авиаудар со стороны США, армия Сирии продолжает сохранять мораторий на ведение боевых действий в зоне деэскалации.

О том, что американские военные атаковали один из объектов лидеров группировок, связанных с террористической организацией «Аль-Каида», стало известно вечером 31 августа. В Центральном командовании США заявили, что руководители этих группировок были ответственны за нападения, угрожающие американцам, партнерам США и мирным жителям. Также там отметили, что разрушение объекта «еще больше ограничит способность «Аль-Каиды» проводить атаки и дестабилизировать регион».