Под Приозерском школьник выпрыгнул из скоростной электрички. На линейку он не попадёт

Школьник в Ленобласти выпрыгнул из электрички на ходу. Подросток не попадёт на школьную линейку.

Как сообщает 47news 1 сентября, накануне около 3 часов дня 16-летний подросток выпрыгнул из дверей скоростного поезда у станции Мюллюпельто. При падении он сильно ударился.

В приозерской больнице у юноши диагностировали черепно-мозговую травму. Издание выяснило, что прыгун учится в местной школе и любит аниме.

Проводится проверка.