В Петербурге мойщица машин пожаловалась на молодого насильника с модной стрижкой. Первым историю услышал таксист

Петербурженка стала жертвой насилия в Петродворцовом районе Петербурга. Неизвестный молодой блондин с выбритыми висками надругался над ней в парке у Ропшинского шоссе ранним утром 31 августа.

По данным «Фонтанки», первым, кто услышал о злоключениях 39-летней автомойщицы, стал водитель такси. Он довёз её и некоего молодого человека до дома на улице Парковой, после чего сопровождающий даму расплатился и ушёл. Тут-то пассажирка и рассказала таксисту, что стала жертвой насилия около 7 утра.

Мужчина не остался в стороне и сообщил об услышанном в полицию. Пострадавшая же была госпитализирована в Николаевскую больницу в состоянии средней тяжести. У неё действительно нашли признаки изнасилования, но кроме этого приличное количество алкоголя в крови.

Поисками молодого модника в синих джинсах и красной ветровке занимается полиция.