«Петербург возвращает звание трамвайной столицы». Беглов запустил «Чижик»

Проект «Чижик» полностью реализован, четыре трамвайных маршрута начинают функционировать так, как это было предусмотрено государственно-частным партнерством. Торжественная церемония запуска 1 сентября прошла с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова в депо в Красногврадейском районе.

Он поблагодарил «Транспортную концессионную компанию» за своевременное исполнение своих обязательств. «Петербург возвращает себе звание трамвайной столицы», – отметил Беглов.

После этого врио губернатора сел в трамвай, следующий из депо до Ладожского вокзала и доехал до конечной остановки.

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Согласно концессионному соглашению, высокотехнологичные трамваи «Чижик» будут обслуживать 4 маршрута:

№ 8 – станция метро «Ладожская» – Хасанская улица;

№ 64 – станция метро «Ладожская» – железнодорожная станция Ржевка;

№ 63 – станция метро «Ладожская» – улица Передовиков;

№ 59 – станция метро «Ладожская» – трамвайное депо на улице Потапова.

Власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлило сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Первоначально, все должно было быть готово к концу 2018 года.