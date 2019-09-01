«Петербург возвращает звание трамвайной столицы». Беглов запустил «Чижик»
Проект «Чижик» полностью реализован, четыре трамвайных маршрута начинают функционировать так, как это было предусмотрено государственно-частным партнерством. Торжественная церемония запуска 1 сентября прошла с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова в депо в Красногврадейском районе.
Он поблагодарил «Транспортную концессионную компанию» за своевременное исполнение своих обязательств. «Петербург возвращает себе звание трамвайной столицы», – отметил Беглов.
После этого врио губернатора сел в трамвай, следующий из депо до Ладожского вокзала и доехал до конечной остановки.
Согласно концессионному соглашению, высокотехнологичные трамваи «Чижик» будут обслуживать 4 маршрута:
№ 8 – станция метро «Ладожская» – Хасанская улица;
№ 64 – станция метро «Ладожская» – железнодорожная станция Ржевка;
№ 63 – станция метро «Ладожская» – улица Передовиков;
№ 59 – станция метро «Ладожская» – трамвайное депо на улице Потапова.
Власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлило сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Первоначально, все должно было быть готово к концу 2018 года.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала в итоге свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.