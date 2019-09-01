Президент Польши пообещал в скором времени «выставить счет» Германии за Вторую мировую

Несмотря на извинения, принесенные президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в интервью заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию.

По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали», пишет 1 сентября РБК со ссылкой на Bild.

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она, как заявил глава государства, намерена представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

Дуда напомнил о разрушительных последствия войны для Польши. В частности, он указал на то, что почти 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена. При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира».

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В 2017 году комиссия по репарациям оценила нанесенный Германией ущерб в $48,8 млрд. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз. В марте 2018 года эта сумма увеличилась до $850 млрд. Спустя три недели Польша снизила репарационные претензии к Германии на $300 млрд, но вскоре власти Польши вновь решили пересчитать эту сумму.

Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба. В 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, которое было призвано окончательно урегулировать вопросы компенсаций. Тогда Германия выплатила Польше €1,3 млрд.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения у Польши и заверил, что ФРГ не забудет о своей ответственности.