Маленький «Лидер» против чиновников. Почему камерной школе, где учатся особые дети, нет места в Приморском районе

Стремительно прирастающее население Приморского района не умещается в построенные детские сады и школы. В борьбе за свободные квадратные метры схлестнулись представители бюджета и частного образования. Школу «Лидер», создающую особые условия для особых детей, потеснили ради детского садика.

фото: директор школ Петрова Лариса

Альтернативных помещений директор «Лидера» не увидела и объявила, что съезжать не намерена. Стороны обменялись исками в Арбитражном суде. Собственник помещения сменил замки. Теперь первое сентября в «Лидере» может начаться с закрытых дверей.

Школа «Лидер» работает в Приморском районе Петербурга с 2000 года. Это частное учебное заведение с камерной обстановкой. Сюда приходят дети, которым по различным причинам не подходят классы в 20-30 учеников в общеобразовательных организациях.

За почти двадцать лет работы выпускниками «Лидера» стали более 200 человек, пятнадцать из них награждены золотыми и серебряными медалями. На сайте школы указан средний балл за ЕГЭ в 2017-2018 годах: по русскому языку — 74,4, литературе — 77, по базовой математике — 3,5. Обучение в школе стоит от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

«Наши учителя выводят на ЕГЭ. У нас показатели сумасшедшие. Детей с нуля выводят на нормальные оценки. Родители идут в «Лидер», не потому что некуда деньги девать, а потому что больше ни в какой школе детей выучить не смогут», — рассказал «Фонтанке» Алексей Васильев.

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У Васильева в «Лидере» учится дочка. У ребёнка дислексия, девочке рекомендовано обучение в малокомплектном классе. В «Лидере» создают особые условия для особых детей. Так, по индивидуальной программе там учится ребёнок с аутизмом, также среди выпускников «Лидера» — ребята с ДЦП.

«В Приморском районе, например, очень много детей фигуристов, как-то так сложилось. Этим детям требуется особое расписание, особый подход. У них очень много тренировок, — рассказывает Алексей. — Дети встают в 4 утра, в 5.30 у них уже тренировка. Они приходят никакие, в большом классе они просто не выдержат».

«Лидер» занимает площадь в 630 квадратов на территории общеобразовательной школы 579 на проспекте Авиаконструкторов, 200 из них — это спортивный зал. Въехало в эти помещения учреждение в прошлом году.

«Когда школа организовалась в нашем районе, детские сады были не заполнены, нам дали помещение в детском саду. Мы пробыли там десять лет. Когда ситуация изменилась, сказали освободить детский сад. Тогда пустовали школы. Мы перешли в крыло школы на Авиаконструкторов 21 корпус 2 (школа 579 — прим. редакции) Нам сказали, что школа разрастается. Вот, свободное помещение — корпус 1. Хорошо, сказали мы, наконец-то никого не притесняем», — рассказывает директор «Лидера» Лариса Петрова.

По её словам, изначально аренда была согласована на пять лет, потом на три года, в итоге дали 11 месяцев. «Я понимала, что буду биться, потому что уйти некуда, потому что отдел образования даже не предлагает никакие варианты, просто на улицу. Поэтому когда договор аренды закончился, я не съехала», — говорит она.

Договор аренды истёк шестого июля. Лариса Петрова и родители обращались к районной администрации с просьбой продлить срок. Но получили отказ. В одном из ответов чиновники сообщили, что коэффициент загруженности школ Приморского района составляет 115%, предоставление помещений в аренду невозможно.

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По информации пресс-службы администрации Приморского района, директора «Лидера» с негативной перспективой ознакомили ещё в январе. Но, якобы не все родители остались проинформированы, об этом они сами рассказали чиновникам районного комитета образования, когда пришли оформлять детей в другие школы.

Помещения, которые сейчас занимает «Лидер», планируется освободить под районный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Организация в свою очередь съедет с первого этажа жилого дома на набережной Чёрной речки. А там после ремонта хотят открыть детский садик на 100 мест.

В районной администрации также отметили, что у «Лидера» долги по арендной плате и коммунальным услугам более 1,3 млн рублей.

Директор Петрова настаивает, что за аренду у неё долгов нет, а указанная сумма является просрочкой за платежи по ЖКХ. По словам педагога, первый этаж здания, где расположен «Лидер», свободен и вполне мог бы подойти под нужды заселяемого вместо школы центра.

Обе стороны конфликта обратились в Арбитражный суд Петербурга. Рассмотрение исков назначено на 19 сентября. Суд ввёл обеспечительные меры и определил: «Запретить государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 579 совершать любые действия, связанные с выселением Частного общеобразовательного учреждения «Школа Лидер». Также суд запретил совершать любые манипуляции по аренде спорного помещения до разрешения конфликта.

Определение суда датируется 20-м августа. В этот же день, по словам Ларисы Петровой, на входной двери в её школу сменили замки. «Утром, когда я иду на работу, мне открывают своим ключом, когда вечером ухожу, закрывают. При этом мне говорят, пятница — это последний день, когда мы вам даём доступ. С понедельника, начала учебного года, вы ключи не получите», – пояснила она.

На двери «Лидера» появилось объявление, в котором указаны контакты для решения вопроса о переводе учеников в другие образовательные учреждения.

«Каждому ребёнку будет подобрана та школа, которая в полной мере отвечает удобству, программе и состоянию здоровья. ЧОУ «Лидер» не была специализированной, она была общеобразовательной. В районе есть школы и классы для детей с различными особенностями здоровья», — заверили в пресс-службе администрации Приморского района.

Праздник начала учебного года в «Лидере» запланирован на второе сентября. В школе к нему готовятся, но пока не знают, откроют ли им двери.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»