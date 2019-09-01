Четверо убитых и больше двадцати раненых. В американской Одессе открыли стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в американском городе Одесса, штат Техас. Четыре человека погибли, более двадцати получили ранения, сам нападавший был ликвидирован в перестрелке с полицейскими, сообщает 1 сентября агентство Reuters.

Нападение произошло в минувшую субботу. Мужчину 30 лет остановили на дороге между городами Мидлэнд и Одесса. По предварительной информации, он выстрелил в полицейского, затем захватил почтовый фургон, доехал до торгового центра и там открыл огонь по людям.

Затем он попытался сбежать, не справился с управлением, врезался в другой автомобиль на парковке возле кинотеатра, оказал сопротивление при задержании и в итоге был убит. Среди пострадавших от пуль стрелка минимум трое полицейских.

Власти сообщили, что стрелок был известен правоохранительным органам, однако мотивы его действий они пока раскрывать не стали.