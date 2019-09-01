Каршеринг попал в капкан знака и светофора на Солидарности. Инспекторы не заставили себя ждать

Свидетельницей забавной картины стала жительница Невского района Петербурга ранним утром 1 сентября. На перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского скучал каршеринговый «Рено Каптюр».

Видеозапись опубликована в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель застрял на середине проезжей части между дорожным знаком и светофором и никак не мог выбраться. Знак и светофор машине не поддавались. На помощь ему подоспели инспекторы ГИБДД, которые в этот момент проезжали мимо. Видео передаёт весь драматизм момента – когда полицейские подошли к каршеринговой машине, на улице погасли фонари.

Днем ранее каршеринговый «Каптюр» вынес «четырнадцатую» на тротуар улицы Маршала Казакова. ВАЗ отлетел на маму с коляской. Женщина получила травмы.