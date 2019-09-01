На «Скандинавии» столкнулись микроавтобус и внедорожник. Пострадали шесть человек

Внедорожник и микроавтобус столкнулись в Выборгском районе Ленинградской области минувшим вечером. С места ДТП госпитализировали шесть человек.

Как сообщает 1 сентября 47news со ссылкой на УГИБДД, авария произошла в начале десятого часа вечера на 159 километре трассы «Скандинавия», где столкнулись автомобили «Митсубиши Паджеро» и «Форд Транзит».

Травмы получили 84-летний пенсионер, а также двое мужчин 51 и 54 лет, а также две женщины – 50 и 59 лет. Пострадал и мальчик 7 лет.

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Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобилей. На месте происшествия работала дежурная смена аварийно-спасательного формирования города Выборга. По факту аварии проводится проверка.